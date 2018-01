Raid - Africa Eco Race, étape 9 : Vasilyev se refait, Ullevalseter revient

Une nouvelle boucle était au programme du jour permettant un peu de repos pour l’assistance et l’organisation restées au bivouac toute la journée. Pendant ce temps, les concurrents ont pris part à une spéciale de 340 kilomètres à travers les dunes prestigieuses de Mauritanie. Une étape pleine de suspense et de belles surprises au classement.

L’étape la plus difficile

Jean-Louis Schlesser l’avait annoncé hier soir, la 9ème spéciale de cette Africa Eco Race sera la plus rude. C’est la première fois que le tracé part aussi loin dans l’Est de la Mauritanie, dans un décor de dunes splendides à perte de vue. Il était difficile donc de trouver tous les checkpoints au milieu des 100 kilomètres de dunes à franchir sur la deuxième partie du parcours. Le tout en évitant de s’ensabler, un exercice au plus haut niveau autant en pilotage qu’en navigation.

Vasilyev se reprend, Ullevalseter se fait plaisir

C’est encore un duel acharné entre les équipages 201 et 202 qui a animé les pistes mauritaniennes aujourd’hui. Nouveaux leaders au classement général, Mathieu Serradori et Fabian Lurquin (FRA-BEL/MCM) n’ont pas réussi l’exploit de faire un sans-faute sur cette spéciale au plus haut niveau. A cause de trois ensablements, ils finissent par perdre 30 minutes sur Vladimir Vasilyev et Konstantin Zhiltsov (RUS/MINI) les plus rapides aujourd’hui malgré deux crevaisons. L’enfer des dunes n’a épargné personne, le team SRT a préféré rouler prudemment ce qui lui a valu d’être rattrapé par les russes au CP3. Parti 14ème après une mauvaise journée hier, Vasilyev franchit la ligne d’arrivée juste derrière le buggy noir de Serradori et compte désormais 48 minutes de retard sur l’équipage franco-belge. C’est le camion de Gerard De Rooy (NL/IVECO) qui monte en puissance dans cette semaine mauritanienne en s’offrant la 2ème place du jour devant Serradori.

Chez les motos, la fougue de Pal Anders Ullevalseter (NOR/KTM) a de nouveau frappé. Après une journée passée à réparer le moteur de sa KTM, le double vainqueur de l’épreuve a montré qu’à 49 ans il était encore le plus rapide dans les dunes. Il s’impose 13’36" devant Simone Agazzi (ITA/HONDA), toujours ravi de pouvoir continuer l’aventure malgré sa 20ème place au classement général. Le jeune Luis Oliveira (POR/KTM) a lui profité des traces d’Agazzi pour terminer troisième juste devant Paolo Ceci (ITA/KTM). Une belle journée pour le Team Ullevalseter puisque les deux protégés du champion norvégien réalisent leur meilleur performance du rallye sur la spéciale la plus compliquée. Marius Helmersen (NOR/KTM) prend la 5ème place devant son compatriote Felix Jensen (NOR/KTM) à une trentaine de minutes de leur maître.